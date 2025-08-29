İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl minikler ve gençler için hazırlanan özel alanlarla öne çıkacak. Kültürpark’ta 3 No’lu Hol karşısında kurulacak “İzmir Çocuk Oyun Alanı”, Survivor ve macera parkurlarından ağ labirentine, mini futbol, bowling ve langırta kadar birçok aktivite ile çocuklara keyifli saatler yaşatacak.

Çocuklar için sahne, tiyatro ve masal atölyeleri

İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü, Dobidop Eğitim Otobüsü ve Mobil Çocuk Sahne, küçük ziyaretçilere tiyatro gösterileri, masal anlatımları ve oyun atölyeleri sunacak. İzmir Şehir Tiyatroları da 6–7 Eylül’de “Kendini Arayan Zürafa” oyununu Mobil Çocuk Sahne’de, 31 Ağustos ve 7 Eylül’de “Soytarılar Okulu”nu İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahneleyecek.

Gençler için spor ve teknoloji alanı

Gençlik ve Spor Alanı ise gençlere motor sporları deneyiminden refleks oyunlarına, satranç turnuvalarından e-spor karşılaşmalarına kadar pek çok seçenek sunacak. Red Bull etkinlikleri, Quiz Night bilgi yarışmaları ve 7 Eylül’de Toprak Razgatlıoğlu yarış izleme partisi bu yılın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

Atölyelerden kültürel deneyimlere

Fuarda seramikten mozaik çalışmalarına, barista eğitiminden yapay zekâ atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. Gençlik Çalışmaları Birimi, Japon kültürünü tanıtan yukata deneyimi, origami, çanta boyama, karaoke ve avatar atölyeleriyle gençlere farklı bir deneyim yaşatacak. Kadın Çalışmaları Birimi ise farkındalık temalı atölyelerle katılım sağlayacak.

Spor ve dansla hareketli fuar

Fuar boyunca yoga, tango, jimnastik, modern dans, ayak tenisi ve e-spor turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca 29 Ağustos–9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 3x3 Streetball İzmir Cup 2025 müsabakaları, basketbol heyecanını zirveye taşıyacak.

Hazine Avı ile tarihi yolculuk

Kültürpark’ın 94 yıllık geçmişi de unutulmadı. 6 Eylül’de yapılacak Hazine Avı etkinliğiyle çocuklar ve gençler, ipuçlarını takip ederek hem eğlenecek hem de fuarın tarihine dair yeni bilgiler öğrenecek.

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı, sadece ticaret ve tanıtım değil; aynı zamanda eğlence, kültür ve sporun bir arada yaşanacağı büyük bir festival atmosferiyle ziyaretçilerini karşılayacak.