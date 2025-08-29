İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren engelli hizmet merkezleri, yeni dönem eğitimleri için kapılarını açıyor. Yurtoğlu, İnciraltı ve Konak’ta bulunan merkezlerde farklı branşlarda düzenlenecek kurslar, engelli bireylerin hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de aileler için dayanışma ortamı oluşturuyor.

Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi

Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi’nde ebeveyn danışmanlığı, psiko sosyal destek, koro çalışması, doğa temelli uygulamalar, kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, özel eğitim, izcilik, boccia, ritim ve dans eğitimi, seramik ve spor hizmetleri verilecek. Kayıt için 0232 293 98 47 ve 0232 293 98 48 numaralı telefonlardan başvuru yapılabiliyor.

İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi

İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi’nde psiko sosyal destek, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, ritim ve dans eğitimi, koro, resim, doğa temelli programlar ve izcilik eğitimleri sunulacak. Başvurular 0232 293 98 25 ve 0232 293 98 42 numaralı telefonlardan alınacak.

Konak Engelli Hizmet Merkezi

Konak Engelli Hizmet Merkezi’nde ise özel eğitim, psiko sosyal destek, koro, spor, seramik, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, izcilik, boccia ve resim branşlarında hizmet verilecek. Kayıt için 0232 293 98 40 ve 0232 293 32 96 numaralı hatlar kullanılabilecek.

Sosyal hayata katılım için önemli adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmesine, yeni beceriler edinmesine ve toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, eğitimlere katılmak isteyen yurttaşların en kısa sürede kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.