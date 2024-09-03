İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 93. kez kapılarını açtı ve etkinlikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, ünlü şarkıcı Hande Yener’in sahne aldığı Çim Konserleri oldu. 2000’li yıllardan bu yana popülerliğini sürdüren Yener, enerjik performansıyla İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Hande Yener’den unutulmaz performans

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın geleneksel Çim Konserleri, ünlü sanatçı Hande Yener’in muazzam performansı ile renklendi. Yener, pop ve elektronik müzikten oluşan repertuarıyla sahne aldı.

Enerjik performans ve eşlik eden kalabalık

Yener, sahne şovunda popüler şarkıları “Benden Bir Tane Daha Yok”, “Sebastian” ve “Bodrum” gibi parçalarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, ellerindeki pankartlarla Yener’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Konser sırasında, Yener’in doğa ve insan sevgisini dile getirdiği mesajlar, izleyiciler tarafından beğenildi. Yener, "Biz hayvanseveriz. Biz insanseveriz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz, doğaya aşığız, ülkemize aşığız" diyerek konserdeki samimi atmosferi pekiştirdi.

Çim konserleri devam ediyor

Çim Konserleri, Hande Yener'in ardından Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül ve Hayko Cepkin gibi sanatçıların performanslarıyla devam edecek. Ayrıca, Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler de sahne alacak. 9 Eylül’de, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş gününde ise Haluk Levent, unutulmaz bir konser verecek.

Alternatif sahne’de renkli performanslar

İEF Alternatif Sahne’de ise Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox gibi isimler sahne alacak. Bu zengin etkinlik programı, İzmir Fuarı’nı daha da cazip hale getiriyor ve müzikseverlere geniş bir performans yelpazesi sunuyor.