İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da katıldı. Duruşmayı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de izledi.

11 saat süren duruşmada sanıkların savunmaları alındı

Sanıkların savunmaları sırasında uzun süren tartışmalar yaşandı. Sorumlu şirketin teknik şefi Ahmet Orhan Kaygısız, olayın yaşandığı dönemdeki çalışmalardan haberi olmadığını ve arıza onarım işlerinde bulunmadığını belirtti. Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederken, suçlamaları kabul etmediğini ve olayın dış etkenlerden kaynaklandığını savundu.

İZSU'nun ihalesini alan taşeron firmanın sahibi Arif Kapuş, malzemelerin uygun olduğunu ve bilirkişi raporuna itiraz ettiğini belirtti. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, sorumlu şirketi suçlayarak, İZSU’nun bölgedeki işlemlerine yönelik eleştirilerde bulundu ve olayın bir sorun olmadığını söyledi.

Sanıkların ifadeleri ve duruşma ertelenmesi

Sanıkların ifadeleri, olayın karmaşıklığını ve çeşitli sorumlulukları içerdiğini ortaya koydu. Duruşma sonunda, tutuklu sanıkların ifadeleri tamamlandı ancak mahkeme başkanı, davayı bir gün süreyle erteledi. İkinci oturumda, yeni bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi ve delillerin incelenmesi bekleniyor.

Davanın devamında sanıkların suçlamalarla ilgili savunmalarının ve delillerin detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.