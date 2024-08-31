İstanbul'un onur konuğu olarak katıldığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, İzmir ve İstanbul arasında teknoloji odaklı bir iş birliği protokolü imzalandı. İki şehir arasındaki bu ortaklık, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayacak.

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İzmir ve İstanbul arasında teknoloji iş birliği

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında, İzmir ve İstanbul arasında önemli bir teknoloji iş birliği protokolü imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzaladığı protokol, iki şehir arasındaki teknolojik iş birliğinin temel taşlarını oluşturuyor.

İmzalar atıldı, vizyon belirlendi

İzmir Teknoloji ve İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) arasında imzalanan protokol, teknoloji projelerinin ortak yürütülmesini öngörüyor. İmzalama töreninde konuşan Başkan Tugay, bu iş birliğinin sadece iki şehir için değil, Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirtti. Teknoloji ve bilim alanında atılacak adımların Türkiye'nin küresel sahnede daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise, protokolün iki şehir arasında yoğun bir bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacağını ifade ederek, bu iş birliğinin Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon iklimine katkı sunacağını söyledi. İmamoğlu, İzmir'in teknoloji temalı fuarda onur konuğu olarak yer almasının bu protokole özel bir anlam kattığını belirtti.

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Teknoloji ve bilgi paylaşımı ile yeni dönem

İzmir ve İstanbul arasındaki bu iş birliği protokolü, karşılıklı know-how (teknik bilgi birikimi) aktarımıyla mevcut teknoloji ürünlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Her iki şehir arasında yapılacak ortak etkinlikler, araştırmalar ve projelerle bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel iş birlikleri geliştirilecek. Bu sayede, iki şehir arasında sürdürülebilir ve yenilikçi projeler hayata geçirilecek.

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Geleceğin akıllı şehirleri için iş birliği

Protokol, akıllı şehir teknolojilerinden dijital altyapılara kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirilmesini öngörüyor. Bu iş birliği, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artıracak ve dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak. İzmir ve İstanbul'un el ele vererek teknoloji alanında daha iyi bir geleceğe ulaşması hedefleniyor.

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Bu iş birliği, sadece iki şehir değil, Türkiye genelinde teknoloji ve bilim alanında önemli bir dönüm noktası olacak. Protokolün somut sonuçları, halkın yaşam kalitesini artıracak ve şehirlerin her alanda daha iyi bir geleceğe ulaşmasını sağlayacak.

Kaynak: BÜLTEN