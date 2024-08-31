Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bu süreçte, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak ifadeleri alınan aile ve mahalle sakinleri arasında, Tavşantepe köyü muhtarı ve Narin Güran'ın amcası olan S.G. de yer alıyordu. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda S.G., gözaltına alındı.

Yapılan DNA incelemesi sonucunda, S.G.'nin aracından alınan DNA örnekleri ile Narin Güran'ın kıyafetlerindeki DNA örneklerinin eşleştiği tespit edildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bir delil olarak değerlendiriliyor. Soruşturma devam ederken, Narin Güran'ın bulunması için çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.