İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Oryantiring Federasyonu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bostanlı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 100 sporcu katıldı.

İki etapta kıyasıya mücadele

Sasalı Cumhuriyet Parkı ve Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı’nda iki etap halinde yapılan yarışmada sporcular hem hızlarını hem de yön bulma becerilerini sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen yarışmaya İzmir’in farklı ilçelerinden sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Organizasyonun sonunda kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Kategorilerde öne çıkan isimler şöyle sıralandı:

K8-K10: Elif Karakaya, Fatma Derin Demircan, Simay Gül

K12: Zeynep Irmak Uzdilli, Hülya Mina Sökmen, Aymira Nil Gülmez

K14: Simay Gündüz, Ece Ertürk, Elif Zeynep Gültepe

K16: Mehlika Sultan Bozalan, Nehir Aslan

K18: Elif Işık, Bahar Ceylin Kozdere, İrem Zengin

K35-K40: Sinem Sevimli, Eda Deniz Dan, Canan Baştan

K45-K55: Meral Çağlar, Svetlana Nazirova, Gülşeker Altun

E8-E10: Bulut Akdurak, Yekta Eren Yelboğa, Özyiğit Sevimli

E12: Ege Tuna Hasançebi, Kürşat Sarıkaya, Emre Beypınar

E14: Efe Günay, Mehmet Şaşmaz, Demir Deniz Demircan

E18-E20-E21: Fatih Atalı, Eymen Vatansever, İbrahim Demirci

E35: Caner Balat, Ali Millik, Veli Emre

E40-E45-E50-E60: Ludovic Antresan, Tolga Hasançebi, Salih Emre Damar

“Zafer coşkusunu sporla yaşadık”

Yarışmayı izleyen katılımcılar, etkinliğin hem sporcular hem de İzmirliler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Zafer Bayramı’nın ruhunu sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.