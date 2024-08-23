Türk heavy metal müziğinin efsanevi grubu Pentagram, 25 Ekim 2024 Cuma günü İzmir Ooze Venue’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 1987 yılında kurulan ve “Gündüz Gece”, “Geçmişin Yükü”, “Şeytan Bunun Neresinde” gibi unutulmaz parçalarıyla rock müziğe damgasını vuran Pentagram, bu özel konserle dinleyicilerine eşsiz bir müzik şöleni sunacak.

Gece saat 23:00’te başlayacak olan konser, Pentagram’ın güçlü sahne performansıyla adından söz ettireceği bir etkinlik olacak. Uzun yıllardır müziğe tutku ile bağlı olan grup, hem eski hem de yeni jenerasyon hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.