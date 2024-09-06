İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 8. gününde müzikseverler, ünlü sanatçı Hayko Cepkin’in konseriyle coşacak. 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlik, saat 21:00'de başlayacak.

Bu yılki fuarın programında yer alan Hayko Cepkin konseri, fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor. Hayko Cepkin, sahne performansında en sevilen şarkılarını seslendirecek ve izleyicilere enerjik bir gece sunacak.

İzmir Enternasyonel Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kültürel ve sanatsal etkinliklerle zengin bir program sunmaya devam ediyor.