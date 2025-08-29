94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) ziyaretçilerin uğrak noktası olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı, bu yıl da hem tematik alanları hem de renkli etkinlikleriyle öne çıkacak. “İzmir’e yakışır” sloganıyla hazırlanan sokakta, belediyenin altı ana hizmet başlığı altında yürüttüğü projeler tanıtılacak, aynı zamanda eğlenceli gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek.

Tematik alanlar ve etkinlikler bir arada

Belediye Sokağı, bu yıl “Kültür Sanat”, “Sağlık”, “Toplumsal Hizmet”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Afet, Acil Durum ve Güvenlik” ile “Ulaşım” temaları üzerinden kurgulandı. Her bir bölümde belediyenin projeleri tanıtılırken, ziyaretçilere de keyifli deneyimler yaşatılacak.

Fuarda konserler, tiyatro gösterileri, dans performansları, jimnastik şovları, spor etkinlikleri ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca çocuklara yönelik yaratıcı sanat atölyeleri, gençlere yönelik bilgi yarışmaları ve eğitici oyunlar da programda yer alıyor.

“Ne kadar İzmirlisin?” yarışması

Bu yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise “Ne kadar İzmirlisin?” başlıklı bilgi yarışması olacak. Yarışmaya katılan ziyaretçiler hem bilgilerini test edecek hem de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Basın, Yayın ve Tanıtım Şube Müdürü Cem Kaya, Belediye Sokağı’nda sadece belediye hizmetlerinin tanıtılmayacağını, aynı zamanda fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatılacağını vurgulayarak, “Çocuklarımız için öğretici etkinlikler hazırladık. Ayrıca ilk kez düzenleyeceğimiz ‘Ne kadar İzmirlisin’ yarışmamızla vatandaşlarımızı eğlenceli bir deneyime davet ediyoruz” dedi.

Sanattan sağlığa, teknolojiden tarıma

Kültür Sanat alanı : Seramik, heykel, mozaik, çanta boyama gibi atölyeler, "Şef Sensin" etkinliği, Visit İzmir uygulaması tanıtımı.

Sağlık alanı : Step gösterileri, köpek şovları, hediye çarkı, sosyal medya etkileşimli oyunlar ve buz pisti tanıtımı.

Toplumsal hizmetler : Süt Kuzusu projesi, engellilere yönelik farkındalık etkinlikleri, Meslek Fabrikası bilgilendirmeleri.

Çevre ve sürdürülebilirlik : VR gözlükle “Geleceğe Dönüşüm” oyunu, fide dikim atölyeleri, tarım bilgi yarışmaları, karbon ayak izi ölçümleri.

Afet ve güvenlik : VR yangın söndürme simülasyonu, sismik dinleme cihazı tanıtımı, İzmir İtfaiyesi’ne gönderilen çocuk mektuplarının sergisi.

Ulaşım alanı: ESHOT temalı puzzle oyunları, İZBAN, İzmir Metrosu ve tramvay tanıtımları, VR gözlükle araç park etme deneyimi.

“Belediye Sokağı fuarın kalbi olacak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Belediye Sokağı’nın bu yıl da fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olacağını belirterek, İzmirlileri hem belediye çalışmalarını yakından tanımaya hem de keyifli etkinliklere katılmaya davet etti.