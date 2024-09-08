İzmir Eshot’tan Yapay Zeka Destekli Güvenli Yolculuk Sistemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, filosunda yapay zeka ile güvenliği sağlayacak yeni sistemini, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) teknoloji meraklılarına tanıttı. Fuarın "Teknoloji" teması kapsamında sergilenen sistem, hem sürücüler hem de yolcular için önemli bir güvenlik önlemi olarak dikkat çekiyor.

Belediye Sokağı’nda yapay zeka rüzgarı

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos'ta kapılarını açarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bağlı şirketleri de teknoloji odaklı hizmetlerini sergilemek için Belediye Sokağı’nda yerini aldı. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün model otobüsü, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görürken, yapay zeka destekli Sürücü Destek ve Güvenli Yolculuk Sistemi (GYS) büyük beğeni topladı.

Telemetri ve yapay zeka iş birliği

ESHOT Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Nadir Demirsoy, yapay zeka destekli GYS’nin, şehir içi otobüslerin sürücü ve yolculuk güvenliğini en üst düzeye çıkaracağını belirtti. Demirsoy, sistemin şu an bin 198 otobüste aktif olarak kullanılan Telemetri cihazları ile entegre çalıştığını hatırlatarak, “Telemetri cihazları, yaklaşık 150 farklı sensör verisini merkeze ileterek otobüslerimizin teknik kontrolünü sağlıyor. Bu sayede olası arızaları önleyici bakım kapsamında tespit edebiliyoruz. GYS ise bu sisteme entegre edilerek yolculuk güvenliğini çok daha fazla artıracak” dedi.

Güvenli Yolculuk Sistemi’nin faydaları

ESHOT’un hayata geçirdiği Güvenli Yolculuk Sistemi, sürücünün yorgunluk ve dikkatsizlik gibi durumlarını yapay zeka yardımıyla anlık olarak tespit ediyor. Sigara içmek, telefona bakmak gibi kural dışı davranışlar sergilendiğinde sistem, sürücüyü ve merkezdeki ekipleri uyararak müdahale şansı tanıyor.

Nadir Demirsoy, yeni sistemin faydalarını şöyle sıraladı:

Anlık İzleme ve Uyarı: Sürücünün dikkatsizliği, yorgunluğu gibi durumlar anında tespit edilerek uyarılar yapılacak.

Arıza Önleme: Telemetri cihazlarıyla entegre olarak çalışan sistem, araçlardaki teknik verileri takip ederek arızaları önleyebilecek.

Dijital Yolcu Takibi: Otobüslerin tüm kapılarından iniş-biniş verileri dijital olarak izlenerek, daha verimli hizmet planlaması yapılacak.

İzmir akıllı şehir vizyonunda bir adım daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu sistem, hem yolcu hem de trafik güvenliğini artırarak daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak. ESHOT, teknolojiyle entegre çözümler geliştirerek İzmir’in toplu taşımada dijitalleşme hamlesine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.