İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in sürdürülen saldırıları sonucunda ölü sayısı 40 bin 972'ye yükseldi. Bu sürede meydana gelen saldırılar ve katliamlar, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

Son 24 saatte üç katliam

Son 24 saatte İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "üç ayrı katliam" gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, 145 kişi ise yaralandı. Bu gelişmeler, bölgedeki ölü ve yaralı sayılarının hızla artmasına neden oldu.

Saldırıların etkileri ve insanî kriz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısı 40 bin 972'ye çıkarken, yaralı sayısı ise 94 bin 761'e ulaştı. Ancak, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu ölülerin çoğuna ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.