Esnaf Şeyh Camisi Çeşmesi:Tarihin sessiz tanığı

Esnaf Şeyh Camisi Çeşmesi'ni, caminin girişinin sol tarafında görebilirsiniz. Bu çeşmenin üzerinde günümüze ulaşan bir kitabe bulunmamakta. Ancak, bazı bilgiler çeşmenin tarihine dair ipuçları veriyor. Çeşmenin cami ile birlikte inşa edildiği düşünülüyor. Camiye ait 1736 tarihli mezar taşına dayanarak, çeşmenin de 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, çeşmenin 19. yüzyılda yapılmış Hasan Hoca Camisi Çeşmesi ile benzer özellikler taşıdığı da görülüyor.

Tarihçe

Esnaf Şeyh Camisi Çeşmesi, oldukça sade bir tasarıma sahip. Hiçbir süsleme unsuru bulunmuyor. Çeşme, duvarın içine niş şeklinde yerleştirilmiş ve ayna bölümü nişin dip duvarında yer alıyor. Bu bölümde, sonradan kapatılmış olan lüle deliğinin izleri de dikkat çekiyor.

Çeşme, üzerinde bulunduğu duvarla birlikte boyanmış ve maalesef günümüzde suyu akmıyor, dolayısıyla kullanılmıyor. Bu sadelik içinde tarihsel bir dokunuş arayan gezginler için Esnaf Şeyh Camisi Çeşmesi, geçmişin izlerini görmek adına ilginç bir ziyaret noktası olabilir.

Esnaf Şeyh Camisi'ne nasıl ulaşılır?

Adres: Esnaf Şeyh Camisi, Kızılay Mahallesi, 1432. Sokak No:2, 35240 Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Özel araç ile: İzmir şehir merkezinden Konak yönüne ilerleyin ve Kızılay Mahallesi’ne varın. 1432. Sokak üzerinde camiyi bulabilirsiniz.

Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Konak yönüne giden otobüs veya dolmuş hatlarını kullanarak Kızılay Mahallesi’ne ulaşabilirsiniz. Yürüyerek camiyi bulabilirsiniz.

Metro ile: İzmir Metro’sunun Konak istasyonunda inebilir, buradan kısa bir yürüyüşle Esnaf Şeyh Camisi'ne ulaşabilirsiniz.