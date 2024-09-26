İzmir Eşrefpaşa Hastanesi 93 Puanla Kalitesini Tescilledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereği yaptığı değerlendirmelerde önemli bir başarıya imza attı. Hastane, yaklaşık bin 600 kriter üzerinden yapılan incelemelerde 93 puan alarak kaliteye verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Sağlıkta kalite standartları

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarını hasta bakımı, tesis yönetimi, acil sağlık hizmetleri ve yoğun bakım gibi geniş bir yelpazede değerlendiren SKS çerçevesinde yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor. Eşrefpaşa Hastanesi, yapılan değerlendirmede 93 puan alarak İzmir’deki kamu ve özel hastaneler arasında öne çıktı.

"Kalitemizi daha da artıracağız"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Filiz Dağ, SKS değerlendirmesinde elde edilen bu yüksek puanın, hastane ekibinin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Dr. Dağ, “Yeni hizmet binamızın inşaat sürecine rağmen kaliteden ödün vermeden bu başarıyı elde etmek bizi çok gururlandırdı. Önümüzdeki dönemde hizmete alacağımız yeni binamızla birlikte kalite seviyemizi daha da yukarılara taşıyacağız” dedi.

1600 kriter üzerinden değerlendirme

Sağlık Bakanlığı'nın SKS değerlendirmesi, hasta güvenliği, bakım kalitesi, idari ve teknik hizmetler dahil olmak üzere birçok alanda yaklaşık 1600 kriteri kapsıyor. Bu geniş kapsamlı değerlendirme, hastanelerin sağlık hizmetleri konusunda ne kadar güvenli ve kaliteli olduğunu göstermeye yönelik bir ölçüm aracı olarak kabul ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, bu zorlu değerlendirme sürecinde 93 puan alarak İzmir’deki kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında öne çıkmayı başardı.