11 – 14 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek CBME Türkiye, uluslararası alım heyetlerine ek olarak Asya, Avrupa, Afrika, BDT ülkeleri ve Ortadoğu gibi farklı bölgelerden büyük alıcılara da ev sahipliği yapacak. Katılımcılarına eşsiz ticaret fırsatları sunan fuarda yer alan İzmir firmaları, özellikle yurt dışından gelecek alıcılarla doğrudan B2B ticaret görüşmeleri yaparak, yeni pazarlara açılabilecek. Sergilenen zengin ürün çeşitliliği ile sektörün bölgesindeki en önemli ticaret adresi olan fuarda, ortalama 650 milyon liralık bir ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

30 yılı aşkın süredir bölgesinin anne, bebek ve çocuk ürünleri ihtiyacını karşılayan CBME Türkiye için geri sayım başladı. Aralık ayında 42.’si gerçekleştirilecek fuarda perakendeciler, büyük mağazalar, e-ticaret siteleri, toptancılar, üreticiler, marka sahipleri, tedarikçiler, satın alma ofisleri ve ithalatçılar ile distribütörler, sektörün 2025 koleksiyonlarını, birbirinden özel tasarımlarını ve inovatif yeniliklerini bir arada görme fırsatı bulacak. Fuarda; ‘Bebek Çocuk Taşıma ve Güvenlik Araç Gereçleri’, ‘Bebek Bakımı ve Beslenmesi’, ‘Yeni Doğan ve Bebek Giyim’, ‘Çocuk ve Genç Giyim’, ‘Abiye Giyim’, ‘Pijama, Çorap, Çamaşır ve Aksesuar’ ile ‘Mobilya ve Ev Tekstili Ürünleri’ kategorilerine dair yenilikler bir arada sergilenecek.

“CBME Türkiye’nin İzmirli katılımcıları, yurt dışından büyük alıcılarla birebir ticaret görüşmeleri gerçekleştirecek”

CBME Türkiye’nin her yeni fuarda eşsiz ticaret fırsatları sunduğunu vurgulayan Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Bu yılki fuarda alım heyetlerine ek olarak katılımcılarımız ile yurt dışından gelecek büyük alıcılar arasında B2B görüşmeler koordine ediyoruz. Bu sayede, İzmirli üretici firmalar, kendilerine, dünyanın dört bir tarafından yeni ihracat kapıları açabilecek, alacakları yüksek siparişlerle sektörel rekabette daha güçlü bir konuma gelebilecekler” dedi.

Sadece bir ticaret platformu olmanın ötesine geçen fuar, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle de sektörüne ilham olmaya devam edecek. CBME Türkiye 2024 kapsamında gerçekleştirilecek WGSN seminerlerinde, bebek ve çocuk giyimini etkileyen makro faktörler ile renk, desen, kumaş, giyim ve aksesuar ürünleri hakkında ipuçları paylaşılacak.