Tatil dehşeti: Dilini kestikten sonra öldürdü

Mauritius'ta 29 yaşındaki Rus turist Zaliya Şamigulova, Tinder isimli çevrimiçi flört uygulaması aracılığıyla tanıştığı Puryavirsingh Sundur'un vahşi saldırısına uğradı. Sundur, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sırasında genç kadının dilini kestikten sonra onu bıçaklayarak öldürdü.

Parçalanmış cesedi mezarlıkta bulundu

Şamigulova'nın cesedi, Mauritius'ta bir mezarlıkta çıplak ve parçalanmış halde bulundu. Otopsi raporunda, göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğu ve dilinin kesildiği tespit edildi.

Zanlı cinayeti itiraf etti

29 yaşındaki bilişim mühendisi Puryavirsingh Sundur, cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Yetkililer, Sundur'un cesedi parçalara ayırdıktan sonra mezarlığa gömdüğünü ve kayıp vücut parçalarının hâlâ arandığını açıkladı.