Birsen Tezer'den İzmir'de unutulmaz bir gece Birsen Tezer'den İzmir'de unutulmaz bir gece

İzmir Fuarı 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverleri unutulmaz bir etkinlik maratonuna davet ediyor. Bu yıl fuar, 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek. Konser takvimi ise, birbirinden ünlü sanatçıları İzmir'de dinleme fırsatını sunacak.

Kosner 2

  • 30 Ağustos: Mert Demir
  • 31 Ağustos: Teoman
  • 1 Eylül: Volkan Konak
  • 2 Eylül: Hande Yener
  • 3 Eylül: Semicenk
  • 4 Eylül: Motive
  • 5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül
  • 6 Eylül: Hayko Cepkin
  • 7 Eylül: Derya Bedavacı
  • 8 Eylül: Sakiler
  • 9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)
Kaynak: HABER MERKEZİ