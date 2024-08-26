İzmir Fuarı 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverleri unutulmaz bir etkinlik maratonuna davet ediyor. Bu yıl fuar, 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek. Konser takvimi ise, birbirinden ünlü sanatçıları İzmir'de dinleme fırsatını sunacak.
- 30 Ağustos: Mert Demir
- 31 Ağustos: Teoman
- 1 Eylül: Volkan Konak
- 2 Eylül: Hande Yener
- 3 Eylül: Semicenk
- 4 Eylül: Motive
- 5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül
- 6 Eylül: Hayko Cepkin
- 7 Eylül: Derya Bedavacı
- 8 Eylül: Sakiler
- 9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)
Kaynak: HABER MERKEZİ