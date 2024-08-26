İzmir Fuarı 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverleri unutulmaz bir etkinlik maratonuna davet ediyor. Bu yıl fuar, 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek. Konser takvimi ise, birbirinden ünlü sanatçıları İzmir'de dinleme fırsatını sunacak.

30 Ağustos : Mert Demir

: Mert Demir 31 Ağustos : Teoman

: Teoman 1 Eylül : Volkan Konak

: Volkan Konak 2 Eylül : Hande Yener

: Hande Yener 3 Eylül : Semicenk

: Semicenk 4 Eylül : Motive

: Motive 5 Eylül : Mahsun Kırmızıgül

: Mahsun Kırmızıgül 6 Eylül : Hayko Cepkin

: Hayko Cepkin 7 Eylül : Derya Bedavacı

: Derya Bedavacı 8 Eylül : Sakiler

: Sakiler 9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)