Deprem riski taşıyan ilçeler belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye genelindeki fay hatları yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, İzmir'in de ciddi bir deprem riski taşıdığını belirterek, özellikle Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ve Menemen gibi ilçelerde acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

En riskli bölgeler hangileri?

İzmir'de Seferihisar-Karaburun, Tuzla ve Foça fay hatlarının tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, kentteki en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarındaki düz alanlar olduğunu ifade etti. Bu bölgelerin zemini nedeniyle depremlere karşı daha savunmasız olduğu bildirildi.

Güvenli bölgeler ve alınacak önlemler

İzmir'deki en güvenli yerleşim yerleri ise dağlık alanlar olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yapılacak yapılaşmaların daha güvenli olacağına dikkat çekiyor. TÜBİTAK ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmir merkez, Aliağa ve Menemen gibi bölgelerde 4'ten büyük depremler tespit edildi.

Deprem riskine karşı hazırlıklı olunmalı

İzmir'deki deprem riski yüksek bölgeler arasında Bayraklı, Alsancak, İnciraltı, Konak, Çiğli ve Örnekköy gibi ilçeler de bulunuyor. Menemen ve Foça da bu riskli bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem tedbirlerini ciddiye almalarını ve yetkililerin gerekli önlemleri bir an önce devreye sokmasını tavsiye ediyor.