İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta gerçekleşecek 94. İEF kapsamında toplu ulaşımda önlemler aldı. ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ’de sefer sayıları artırılırken, son sefer saatleri de uzatıldı. ESHOT, fuara ulaşım için yeni hatlar oluşturdu. Yolcular, otobüslerin güncel hareket saatlerini www.eshot.gov.tr

ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Metro ve tramvay seferleri geceye uzadı

İzmir Metro’da fuar süresince son sefer 01.20’ye çekildi. 00.20-01.20 arasında seferler 20 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı’nda da son sefer 01.20 olarak belirlendi; 00.00-01.00 arası seferler 7,5 dakikada bir, 01.00-01.20 arası ise 10 dakikada bir yapılacak.

İZBAN her gün iki ek sefer düzenleyecek

İZBAN, fuar süresince her gün Aliağa ve Tepeköy’den ek seferler koyacak. Trenler Aliağa’dan 00.26’da, Tepeköy’den 00.31’de kalkacak; Alsancak dönüş saatleri ise 01.35 olarak planlandı.

Deniz ulaşımında ek seferler uygulandı

İZDENİZ, Karşıyaka-Alsancak, Bostanlı-Alsancak, Alsancak-Karşıyaka ve Alsancak-Bostanlı hatlarında her gece 02.00’ye kadar ek seferler koydu. Ayrıntılı bilgiye www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fuar giriş ücretleri ve Zafer Bayramı indirimleri

94. İEF, 12 gün sürecek; tam giriş 40 TL, öğrenci girişi 25 TL olarak belirlendi. Fuar kapıları 16.00’da açılacak, etkinlikler 23.00’te sona erecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay yüzde 50 indirimli hizmet verirken, İZBAN ise gün boyu ücretsiz ulaşım sağlayacak.



