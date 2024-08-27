İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek fuarın ana teması “teknoloji” olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin fuara kolayca ulaşabilmesi ve gece geç saatlerde de dönüş yapabilmesi için toplu ulaşımda önemli düzenlemelere gitti. Toplu taşıma araçlarında sefer sıklığı artırılırken, son sefer saatleri de geç saatlere kadar uzatıldı.

ESHOT'a 93 hatta 452 ek sefer

ESHOT Genel Müdürlüğü, özellikle yoğun talep gören 93 hat için ek seferler düzenledi. Günlük toplam 452 ek seferle, fuar süresince toplu taşıma kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Seferlerin son saatleri, 01.00 ile 02.05 arasında değişen saatlere uzatıldı. Ayrıca, gece yarısından sonra da hizmet vermeye devam eden Baykuş hatları (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) aktif olarak çalışacak. Fuar çevresindeki ana noktalarda ise motorize ekipler görevlendirildi. Detaylı bilgiye, www.eshot.gov.tr’den ve ESHOT mobil uygulamasından ulaşılabilir.

Metro ve tramvay seferleri sıklaştırıldı

İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı, fuar boyunca son seferlerini 01.20’ye kadar uzattı. İzmir Metrosu, 20.00-01.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı ise hafta içi 14.00 - 01.00, hafta sonu ise 15.30 - 01.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer düzenleyecek. Ayrıca 01.00 - 01.20 saatleri arasında günün son iki seferi 10 dakikalık aralıklarla yapılacak. Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında da İEF’e özel önlemler alındı; Karşıyaka Tramvayı’nda seferler 02.20’ye kadar sürecek. Daha fazla bilgi için www.izmirmetro.com.tr ziyaret edilebilir.

İZDENİZ seferleri uzatıldı

Deniz ulaşımında da fuar süresince kolaylık sağlamak amacıyla düzenlemeler yapıldı. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Karşıyaka-Alsancak-Karşıyaka hattında ek seferler düzenlenecek. Hafta içi saat 21.20’den, hafta sonu ise 21.35’ten itibaren 8 ek sefer yapılacak. Alsancak’tan son gemi ise 02.05’te kalkacak. Ayrıntılı sefer tarifesi için www.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Fuar giriş ücretleri

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Fuar kapıları her gün 16.00’da açılacak ve etkinlikler 23.00’e kadar sürecek. Bu yılki ana sponsorluk görevini Folkart üstlenirken, etkinlik sponsoru Migros, teknoloji sponsoru Vestel, ulaşım sponsorları ise Avek Otomotiv, Avec Rent a Car ve Red Bull olacak.