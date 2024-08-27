Konak'ta Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklar Eğlenirken Öğreniyor

Konak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz yaz okulları, tatillerini verimli geçirmek isteyen çocuklar için önemli bir alternatif haline geldi. Beştepeler Sosyal Tesisi ile Aziziye ve Zeytinlik Semt Merkezlerinde düzenlenen kurslarda çocuklar, hem eğlenerek öğreniyor hem de katıldıkları kültürel gezilerle kent tarihini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Çocuklar için verimli bir yaz tatili

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okullarında 9-13 yaş aralığındaki çocuklar, sayısal, sözel ve sanatsal alanlarda çeşitli atölye çalışmalarıyla becerilerini geliştiriyor. İki grup halinde organize edilen kurslarda ilk grup eğitimlerini tamamlarken, ikinci grup derslere başladı. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen programdan bugüne kadar yaklaşık 250 çocuk yararlandı.

Eğlence ve öğrenmenin bir arada

Yaz okullarında çocuklar, sayısal beceri atölyelerinde stratejik oyunlarla analitik düşünme yetilerini geliştirirken, sözel beceri atölyelerinde okuma alışkanlıklarını pekiştiriyor. Dijital okuryazarlık atölyelerinde ise teknolojiye adım atarken, sosyal beceri atölyelerinde dans, müzik, resim ve tiyatro çalışmalarıyla kendilerini ifade etme yeteneklerini artırıyorlar. Bu atölyeler, çocukların hem eğlenceli bir tatil geçirmesine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kültür gezileri ile kent tarihini tanıyorlar

Yaz okulunun en ilgi çekici aktivitelerinden biri de kültür gezileri. Çocuklar, her hafta düzenlenen bu gezilerle Konak’taki müzeler, kütüphaneler ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gibi önemli yerleri ziyaret ediyor. Bu geziler, çocuklara hem kent kültürünü hem de doğayı tanıma imkanı sunarak, eğitimlerini pekiştiriyor.