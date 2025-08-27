İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğiyle hazırladığı sergiler, 29 Ağustos’ta ziyarete açılacak. 9 Eylül’e kadar fuar kapsamında görülebilecek sergiler, sonrasında da sanatseverlere kapılarını açık tutacak.

Atatürk’ün eşyaları ilk kez sergilenecek

Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisinde, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, kişisel eşyaları, tıbbi cihazları ve imzalı belgeler ilk kez gün yüzüne çıkıyor. 476 eser ve 250’den fazla fotoğrafın bulunduğu sergi, Atatürk’ün 1907’den 1938’e uzanan liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Refik Anadol İzmir’de

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” eserleri de Atlas Pavyonu’nda izleyiciyle buluşacak. Ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkan “Şifanın Algısı”, yapay zekâ ile empati ve şefkat temalarını işlerken; “Makine Rüyaları: Ege” Ege Denizi’nin rüzgâr, dalga ve iklim verilerini dijital pigmentlerle sanatsal bir görselliğe dönüştürüyor. Eserlerden biri dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek.

Tugay: “Sanatçılarımıza sahip çıkıyoruz”

Sergilerin ön gösteriminde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sanatın toplum için önemine dikkat çekerek, “Kendi sanatçılarımızın kıymetini biliyoruz. Onların üretmesi ve eserlerini sergilemesi için imkân sunmaya devam edeceğiz. Bu sergiler İzmir’in kültür hayatına değer katacak” dedi.

“Tarihi bir gurur”

Törende, Atatürk sergisinin 26 Ağustos gibi anlamlı bir tarihte açılmasının önemine değinen Tugay, “103 yıl önce başlayan Büyük Taarruz’un yıldönümünde, Atatürk’ü onun hatıralarıyla anmak İzmir için büyük bir onurdur. O günlerden ilham alarak bugün de her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

21 Aralık’a kadar açık kalacak

Refik Anadol’un eserleri 30 Eylül’e kadar, Atatürk sergisi ise 21 Aralık’a kadar Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyarete açık olacak.