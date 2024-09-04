İzmir Fuarı’nda 3 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olayların ardından, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bugün, fuar alanında çevik kuvvet ve kolluk kuvvetleri ek güvenlik önlemleri aldı. Konser alanına giriş yapan kolluk kuvvetleri, dinleyicileri detaylı bir şekilde üst aramasına tabi tutarak, yalnızca güvenli kişilerin içeri girmesine izin veriyor. Bu önlemler, fuar alanında olası güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla uygulamaya kondu. Alınan ek güvenlik tedbirleri, katılımcıların huzur ve güvenliğini sağlamak için titizlikle yürütülüyor.

Editör: Mehrican Candemir