“Zulme sessiz kalmak, insanlık suçu işlemektir”

Saadet Partisi Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci, TBMM’de gerçekleştirilen Gazze oturumunda hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Tümenci, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında yetersiz kaldığını savunarak, uluslararası sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Türkiye daha kararlı olmalı”

Gazze’de her geçen gün derinleşen insani krize dikkat çeken Tümenci, sadece kınama mesajlarıyla yetinilmesinin Türkiye’nin tarihi misyonuna aykırı olduğunu söyledi. Tümenci, “Gazze’de çocuklar, kadınlar, masum siviller katledilirken suskun kalmak zulme ortak olmaktır. Türkiye, barış ve adalet adına çok daha kararlı ve etkin bir duruş sergilemelidir. Sessizlik, gelecekte insanlık suçu olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ticaret, insani dramın önüne geçemez”

İsrail ile sürdürülen ticari ilişkileri de eleştiren Tümenci, ekonomik çıkarların Gazze’deki zulmün önüne geçemeyeceğini söyledi. “Bir yanda çocuklar öldürülürken, diğer yanda İsrail ile ticarete devam etmek, Türkiye’nin uluslararası değerleriyle bağdaşmamaktadır. Bu ilişkilerin kesilmesi, Gazze halkına yapılacak en somut destektir” diye konuştu.

“Ambargo ve boykot şart”

Saadet Partisi’nin İsrail’e karşı net bir tavır istediğini belirten Tümenci, “Bizler tam ambargo, tam tecrit, tam boykot ve kesintisiz yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Türkiye güçlü bir lider ülke olarak İsrail’e karşı cesur adımlar atmalı, Gazze halkının sesi olmalıdır” dedi.

“Yardım filolarına güvenlik sağlanmalı”

Gazze’ye gönderilen insani yardım filolarına Türkiye’nin destek vermesi gerektiğini de vurgulayan Tümenci, şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye, yardım filolarının güvenliğini üstlenmeli ve bu yardımların Gazze’ye ulaşmasını teminat altına almalıdır. Bu, yalnızca Gazze halkı için değil, tüm dünya için insanlık adına atılacak tarihi bir adım olacaktır.”