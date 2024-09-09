Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günüyle birleşerek unutulmaz bir final gecesine sahne oldu. Fuarın son gününde sahne alan Haluk Levent, binlerce İzmirliden oluşan coşkulu bir kalabalıkla buluştu.

Haluk Levent’ten coşkulu performans

Konserde "Zifiri", "Elfida" ve "Anlasana" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte, Haluk Levent’in güçlü performansı İzmirli müzikseverleri mest etti. Kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gece boyunca büyük bir coşku hakim oldu.

İzmir Marşı ile coşku zirveye çıktı

Haluk Levent’in konseri sırasında İzmir Marşı da yankılandı. Marşı yüksek sesle söyleyen kalabalık, 9 Eylül ruhunu en güçlü şekilde yaşattı. Konser, İzmir’in kurtuluş günüyle birleşen bu özel gecede halkın dayanışma ve coşkusunu yansıttı.

Güvenlik önlemleri maksimum seviyede

Böylesi büyük bir organizasyonda güvenlik de ön plandaydı. Alanda ciddi güvenlik önlemleri alınırken, sorunsuz geçen konser binlerce kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Fuar, Haluk Levent’in unutulmaz performansıyla İzmir’in tarihine bir kez daha damgasını vurdu.