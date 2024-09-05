93. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl “Teknoloji” temasıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Her yaştan katılımcıya hitap eden konserler, etkinlikler ve gösterilerle dolu fuarda, heyecanla beklenen Hazine Avı yarışması da gerçekleştirildi. Katılımcılar, Kültürpark’ta gizlenmiş şifreleri bularak yarışmayı tamamlamaya çalıştılar.

Yarışmacılar izmir'in önemli noktalarını keşfetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın organizasyonunda gerçekleşen bu özel etkinlikte, dörder kişilik 20 grup, birbirinden farklı rotalarda gizli ipuçlarını çözüp parkuru en hızlı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü Heykeli gibi ikonik noktalar, yarışmacılar için gizlenmiş ipuçlarının merkezi oldu. Katılımcılar, adeta bir sanal gerçeklik deneyimindeymiş gibi İzmir’in önemli noktalarını keşfederek sıradaki ipucuna ulaştılar.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışı 53 dakika 8 saniyede tamamlayan Göksu Vaynioğlu, Şevval Esin Gerzo, Didemır Sarıkaya ve Onur Karaağaç’tan oluşan ekip birinci oldu. Birincilik ödülleri, İZFAŞ Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Müdürü Şebnem Şendil tarafından takdim edildi. Fuar kapsamında 7 Eylül'de Hazine Avı yarışması bir kez daha düzenlenecek.