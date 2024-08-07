Gaffarzade Oteli: Şehirdeki tarihi olayların merkezi

İzmir’in tarihi dokusuyla dikkat çeken Gaffarzade Oteli, kent merkezinde, geçmişin izlerini taşıyan bir yapıdır. İlk olarak 1926 yılında hizmet vermeye başlayan otel, şehre farklı bir hava katmıştı. Molalıçzade Abdi Bey tarafından işletilen bu otel, başlangıçta 28 odası ve 35 yatak kapasitesiyle dikkat çekiyordu. Ancak zamanla oda sayısı 15’e indirilmiş ve 1930'larda tek yataklı odada konaklama ücreti 100 kuruş, iki yataklı odada ise kişi başı 75 kuruş olarak belirlenmişti.

Gaffarzade Oteli, o dönemde şehrin en iyi otellerinden biri olarak biliniyordu. Otelin alt katında bulunan Gaffarzade Kahvehanesi ise, dönemin ünlü kahvehanelerinden biri olarak dikkat çekmişti. Bu kahvehane, dönemin sosyal yaşamında önemli bir rol oynuyordu.

Ancak Gaffarzade Oteli, sadece konaklama hizmetleriyle değil, aynı zamanda önemli bir tarihsel olayla da tanınıyor. 1926 yılında, Atatürk’e yönelik yapılması planlanan bir suikastın yeri olarak Gaffarzade Oteli'nin önü seçilmişti. Suikastçılardan Ziya Hurşit, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olarak otelde konaklamış ve 17 Haziran’da yapılan ihbar üzerine odasında baskın yapılmıştı. Yargılamaların ardından, suikastçılar 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağlayan gece idam edilmiştir.

Günümüzde Gaffarzade Oteli’nin orijinal yapısı bazı değişikliklere uğramıştır. Avlu kapatılmış, otelin zemin katındaki bazı bölümler mağaza olarak düzenlenmiştir. Ancak otelin üst katlarında ve 853 Sokak yönünden orijinal cepheyi görmek mümkündür.

Gaffarzade Oteli, tarihi ve kültürel önemiyle İzmir’in geçmişine ışık tutan bir mekan olarak ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunmaktadır. Geçmişin izlerini taşıyan bu yapı, tarihi bir atmosfer arayan gezginler için özel bir durak olabilir.

Gaffarzade Oteli'ne nasıl ulaşılır?

Adres: Gaffarzade Oteli, 853 Sokak, Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezine ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Otelin bulunduğu bölgeye ESHOT otobüsleri ve İzmir Metro hattının Konak durağını kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Özel araç: Kendi aracınızla gelirken İzmir’in ana yollarından biri olan Atatürk Caddesi’ni takip ederek Konak bölgesine yönelin. Gaffarzade Oteli, 853 Sokak üzerinde yer almaktadır, bu nedenle sokakta park yeri bulmakta sorun yaşamamanız olasıdır.

Otel, İzmir’in merkezi konumunda bulunması nedeniyle birçok turistik mekâna ve alışveriş merkezlerine de yakın bir noktadadır.