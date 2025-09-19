İzmir sağlık turizminde dünya ile buluşuyor

Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik analizler sonucunda belirleneceğini ve gerekli raporların hazırlanacağını bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürerken, olay yerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılıyor.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında fabrikanın boş olduğu, çalışanların mesailerini tamamladıktan sonra tesisten ayrıldığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 27 itfaiye aracı ve 85 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda alevler gece yarısına doğru kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Mobilya üretiminde kullanılan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı.

Olay, Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 19.45 sıralarında fabrikanın üretim bölümünden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

