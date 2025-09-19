Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü aydınlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 saatlik yoğun müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı.
Olay, Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 19.45 sıralarında fabrikanın üretim bölümünden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Mobilya üretiminde kullanılan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 27 itfaiye aracı ve 85 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda alevler gece yarısına doğru kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına başladı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında fabrikanın boş olduğu, çalışanların mesailerini tamamladıktan sonra tesisten ayrıldığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürerken, olay yerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılıyor.
Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik analizler sonucunda belirleneceğini ve gerekli raporların hazırlanacağını bildirdi.