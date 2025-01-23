İzmir’deki akaryakıt fiyatları, farklı ilçelerdeki istasyonlar arasında değişiklik gösteriyor. Herkesin merak ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını bulabileceğiniz bu haberde, İzmir’in çeşitli ilçelerindeki en güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Ödemiş, Tire, Selçuk, Konak gibi merkez ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmayı takip etmek, doğru yakıt tercihini yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği ve hangi faktörlerin fiyatlarda değişiklik yaratabileceği konusunda da önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir’de akaryakıt fiyatları

İzmir’in farklı ilçelerinde akaryakıt fiyatları birbirinden farklı olabilir. Örneğin, Çeşme, Urla, Karşıyaka, Bornova, Buca, Aliağa, Bergama gibi ilçelerdeki V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel ve PO/gaz fiyatlarını kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bu sayfa üzerinden sadece güncel fiyatları değil, geçmiş akaryakıt fiyatlarını da KDV'li ya da KDV’siz olarak görüntüleyebilirsiniz. Böylece fiyatlar arasındaki dalgalanmayı takip edebilirsiniz. İzmir’de akaryakıt alırken en uygun fiyatları öğrenmek için haberin detaylarına göz atabilirsiniz.

İzmir’de motorin fiyatları nasıl değişiyor?

Akaryakıt fiyatları, dünya genelinde ve Türkiye’de arz-talep dengesine göre şekillenen dünyadaki petrol fiyatlarından da büyük ölçüde etkileniyor. Petrolün bulunması, işlenmesi ve dağıtım maliyetleri ve ekonomik süreçler de bu fiyatları belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

En ucuz akaryakıt hangi ilde?

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) son açıkladığı benzin ve motorindeki tavan fiyat listesine göre Türkiye’de akaryakıt fiyatının en ucuz akaryakıt fiyatının olduğu iller İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ; en yüksek olduğu il Hakkari olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarının dağılımı il il değişiklik göstermektedir ve bu doğrultuda en düşük - en yüksek fiyatların olduğu kentler de değişkenlik gösterebilir. Güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı gibi bilgiler için dilerseniz haberi detaylı olarak inceleyebilir ve diğer illerle karşılaştırma yapabilirsiniz.

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