İzmir’deki akaryakıt fiyatları, farklı ilçelerdeki istasyonlar arasında değişiklik gösteriyor. Herkesin merak ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını bulabileceğiniz bu haberde, İzmir’in çeşitli ilçelerindeki en güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bayındır, Kiraz, Beydağ, Foça, Dikili, Buca gibi merkez ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmayı takip etmek, doğru yakıt tercihini yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği ve hangi faktörlerin fiyatlarda değişiklik yaratabileceği konusunda da önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İzmir ilinin her semti için V/Max kurşunsuz 95 benzin litre fiyatları veya benzin fiyatları farklılık gösterebilir. Urla, Konak, Seferihisar, Buca, Güzelbahçe, Bornova, Menemen, Bayraklı, Tire, Çeşme, Ödemiş ve tüm diğer ilçelerdeki V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel LPG fiyatları saniyeler içinde karşınızda. Ayrıca, burada sadece güncel fiyatlar değil, seçilen il ve ilçeye ait arşiv akaryakıt fiyatları da KDV’li ya da KDV’siz şekilde görüntülenebilir. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı anında görebilir ve takip edebilirsiniz. Gerek İzmir’de konumlanan şirketler gerekse bu şehirde yaşayan bireyler için önem taşıyan benzin, LPG, motorin fiyatları gibi bilgilere masa başında, mobil ortamda hakim olmak adına haberimizi incelemeye başlayabilirsiniz.

Mazot, LPG ve benzin fiyatları nasıl belirleniyor?

Arz - talep dengesine göre değişen global petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Petrolün aranması ve ortaya çıkarılması, işlenmesi, akabinde dağıtım süreci gibi maliyeti etkileyen başka faktörler de var. Tüm bunlar akaryakıt fiyatlarını belirleyen kıstaslardan yalnızca birkaçı olarak sayılabilir.

En ucuz akaryakıt hangi şehirde?

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) son açıkladığı benzin ve motorindeki tavan fiyat listesine göre Türkiye’de 81 il içinde akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari, en ucuz akaryakıt fiyatının olduğu iller ise İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ olarak derlenmişti. Bununla beraber akaryakıt fiyatlarının dağılımı il il değişiklik göstermektedir ve bu doğrultuda en düşük - en yüksek fiyatların olduğu kentler de değişkenlik gösterebilir. Güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı gibi bilgiler için dilerseniz haberimizi okuyabilir, İzmir’in ilçelerindeki tüm akaryakıt fiyatlarına ulaşabilirsiniz.