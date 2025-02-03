Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Konyaspor - Eyüpspor karşılaşması merakla bekleniyor.
Takımların lig performansı
Konyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, 24 puanla mücadeleye devam ediyor. Rakibi Eyüpspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 39 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Konya'daki bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.
Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 04 Şubat 2025
- Saat: 18:00
- Yayın: mackolik, A Spor
- Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
- Hakem: Gürcan Hasova
Kaynak: HABER MERKEZİ