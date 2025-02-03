Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Konyaspor - Eyüpspor karşılaşması merakla bekleniyor.

Takımların lig performansı

Konyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, 24 puanla mücadeleye devam ediyor. Rakibi Eyüpspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 39 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Konya'daki bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Şubat 2025

04 Şubat 2025 Saat: 18:00

18:00 Yayın: mackolik, A Spor

mackolik, A Spor Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem: Gürcan Hasova