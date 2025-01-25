İzmir Güreş Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda 4 Madalya Kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Grekoromen Güreş Takımı, 21-23 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 61 kulüpten 500 sporcu ile rekabetin yaşandığı şampiyonada İzmir ekibi, toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İzmir ekibi, 7’si 23 yaş altı olmak üzere 15 sporcusuyla katıldığı turnuvada, 10 sıkletin 3’ünde finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Grekoromen Güreş takımının finaldeki başarıları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı, turnuvada 82 kiloda şampiyonluk elde eden kaptan Emrah Kuş ile öne çıktı. Kuş, final maçı dahil çıktığı 5 müsabakayı da kazanarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 2022 yılında Romanya’daki U17 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan İbrahim Özdemir (20), bu kez Türkiye Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Özdemir, finaldeki mücadelesiyle büyük beğeni topladı. Takıma yeni katılan 22 yaşındaki Muhammed Emin Çakır, ilk ulusal turnuvasında 55 kiloda ikinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çekti. 82 kiloda Hasan Berk Kılınç ise bronz madalyaya ulaşarak İzmir’i gururlandırdı.

Başkan Ertuğrul Tugay, takımın elde ettiği başarıları gururla karşıladıklarını belirterek, "Tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bu başarılar çok değerli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın spora verdiği destek, bizim bu başarılara ulaşmamızda önemli rol oynuyor. Başkanımızın olimpiyat hedeflerine ulaşmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Serbest Güreş Takımı da şampiyonada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Serbest Güreş Takımı da Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılmak için Ankara’daki turnuvada mücadele ediyor. Turnuva 26 Ocak Pazar günü sona erecek.