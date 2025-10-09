İzmir Halk Ekmek, artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle uzun süredir sabit tuttuğu ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarifeye göre 210 gramlık ekmek 10 TL’den satılacak.

Maliyet artışları fiyat güncellemesini zorunlu kıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası, yurttaşlara hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sağlamaya devam ediyor. Ağustos ayında kentte ekmek fiyatları 12,5 TL’den 15 TL’ye yükselmesine rağmen Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını korumuştu.

Ancak artan üretim ve enerji maliyetleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için fiyat düzenlemesi kararı aldı.

Yeni tarifede en ucuz ekmek yine Halk Ekmek’te

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası’nda 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 TL, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 TL, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 TL, 500 gramlık galeta unu 40 TL ve 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 TL’ye satılacak.

Günde 160 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste her gün el değmeden üretim yapılıyor. Ürünler, İzmir genelinde 108 Halk Ekmek satış noktasında yurttaşlara ulaştırılıyor.