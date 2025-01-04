İzmir’in Bergama ilçesi, yılbaşı büyük ikramiyesiyle adeta şansın merkezi oldu. 200 milyon TL’lik büyük ödülün kazananı, ülke genelinde heyecan yaratırken, Haber Ekspres olarak biz de Bergama sokaklarında vatandaşa bu soruyu sorduk: "Bu parayı siz kazanmış olsaydınız, ne yapardınız?"

Hayallerine mikrofon tuttuğumuz bazı vatandaşlar, bu parayı güvenli yatırımlar yaparak değerlendireceklerini açıklarken, bazıları ise hayalini kurdukları hayatı anlattı. Ailelerine güvenli bir gelecek sağlamak isteyenler de var, topluma katkı sağlamak isteyenler de… Her birinin ortak noktası, kazandıkları büyük ödülle hayatlarını daha iyi bir hale getirmek ve sevdiklerine de rahat bir yaşam sunmak oldu.