2 Mayıs Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek.

İzmir hava durumu 2 Mayıs 2025 tarihinde parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Meteoroloji verilerine göre, gün içinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşebilir.

İzmir'de parçalı bulutlu bir gün bekleniyor

2 Mayıs Cuma günü İzmir genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün boyunca güneş zaman zaman kendini gösterecek. Bu nedenle dış ortam aktiviteleri için uygun bir gün olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de günün en yüksek sıcaklığı 23°C, en düşük sıcaklığı ise 12°C olacak. Nem oranı %60 ila %78 arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte ortalama 3.7 km hızla esecek.

Akşam saatlerinde serin olacak, üzerinize hırka almayı unutmayın!

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedileceği için vatandaşların dışarı çıkarken hafif giysilerle birlikte ince bir ceket veya hırka bulundurmaları öneriliyor.