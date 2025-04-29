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Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.

Karsan, 1 milyar TL'lik borçlanma aracı için spk onayı aldı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BIST: KARSN), 29 nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı ihracına ilişkin onayın alındığını açıkladı.

Açıklamada, 6 şubat 2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplam 1 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracına dair ihraç belgesinin SPK tarafından 24 nisan 2025 tarihli ve 26/736 sayılı karar ile onaylandığı belirtildi.

İhraç kapsamında hazırlanan başvuru formu, ihraç belgesi ve ek belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların erişimine sunulduğu ifade edildi.

İhraç bilgileri ve detaylar

Bilgi Detay
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2025
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000 TL
Para Birimi Türk Lirası (TRY)
Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli / Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2025
SPK Onay Tarihi 24.04.2025
SPK Karar Numarası 26/736
İhraç Tavanı Geçerlilik Süresi 24.04.2026'ya kadar geçerli

Kaynak: HABER MERKEZİ