Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.

Karsan, 1 milyar TL'lik borçlanma aracı için spk onayı aldı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BIST: KARSN), 29 nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı ihracına ilişkin onayın alındığını açıkladı.

Açıklamada, 6 şubat 2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplam 1 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracına dair ihraç belgesinin SPK tarafından 24 nisan 2025 tarihli ve 26/736 sayılı karar ile onaylandığı belirtildi.

İhraç kapsamında hazırlanan başvuru formu, ihraç belgesi ve ek belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların erişimine sunulduğu ifade edildi.

İhraç bilgileri ve detaylar

Bilgi Detay Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2025 İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000 TL Para Birimi Türk Lirası (TRY) Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli / Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi SPK Başvuru Tarihi 06.02.2025 SPK Onay Tarihi 24.04.2025 SPK Karar Numarası 26/736 İhraç Tavanı Geçerlilik Süresi 24.04.2026'ya kadar geçerli