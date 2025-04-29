Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.
Karsan, 1 milyar TL'lik borçlanma aracı için spk onayı aldı
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BIST: KARSN), 29 nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı ihracına ilişkin onayın alındığını açıkladı.
Açıklamada, 6 şubat 2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplam 1 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracına dair ihraç belgesinin SPK tarafından 24 nisan 2025 tarihli ve 26/736 sayılı karar ile onaylandığı belirtildi.
İhraç kapsamında hazırlanan başvuru formu, ihraç belgesi ve ek belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların erişimine sunulduğu ifade edildi.
İhraç bilgileri ve detaylar
|Bilgi
|Detay
|Yetkili Organ Karar Tarihi
|06.02.2025
|İhraç Tavanı Tutarı
|1.000.000.000 TL
|Para Birimi
|Türk Lirası (TRY)
|Kıymet Türü
|Borçlanma Aracı
|Satış Türü
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcıya Satış
|Yurt İçi / Yurt Dışı
|Yurt İçi
|SPK Başvuru Tarihi
|06.02.2025
|SPK Onay Tarihi
|24.04.2025
|SPK Karar Numarası
|26/736
|İhraç Tavanı Geçerlilik Süresi
|24.04.2026'ya kadar geçerli