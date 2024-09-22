Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir, 2024 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 177 bin 770 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak son üç yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıla oranla %12,97 artış gösteren İzmir, özellikle Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Fransa, İtalya ve Belçika gibi ülkelerden turist çekmeye devam ediyor.

İngiltere, Polonya ve İtalya'dan gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlemlendi. 2023'te İngiltere'den 115 bin 823 ziyaretçi gelirken, bu rakam 2024'te %29,67 artarak 150 bin 187'ye çıktı. İtalya'dan gelen ziyaretçilerde ise büyük bir artış oldu. 2023'te 8 bin 508 olan İtalyan ziyaretçi sayısı, 2024'te %366,48 artışla 39 bin 688'e yükseldi.

Büyük çoğunluğu hava ve denizden geldi

İzmir, gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu hava ve deniz yoluyla ağırladı. 2024'ün ilk 8 ayında 1 milyon 22 bin 563 yabancı ziyaretçi havalimanından giriş yaptı. Deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise 155 bin 207 olarak kaydedildi.

İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, İzmir'in turizm potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "2024'ü yaklaşık 1 milyon 800 bin turist ile kapatmayı bekliyoruz. Ancak tanıtım politikalarımızı yenilersek, 5 milyon ziyaretçi hedefine rahatça ulaşabiliriz" dedi. Ayrıca, İzmir'in dünya çapında öne çıkmasını sağlayan Michelin yıldızları ve kongrelerle birlikte turizm sektöründe büyük adımlar atıldığını vurguladı.

İzmir, 16-21 Ekim tarihlerinde SKAL International Dünya Kongresi'ne de ev sahipliği yapacak. Dünya çapında 500'e yakın SKAL üyesini ağırlayacak olan İzmir, bu organizasyonla turizmde yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.