İzmirliler için tanıdık bir yer olan İplikçi İsmail Dede Türbesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir mekân. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu türbe, eski zamanlarda İzmirlilerin yaşamlarına yön veren önemli bir dini yapıyı temsil ediyor.

Türbe ve Hazire: Tarihin sessiz tanıkları

İplikçi İsmail Dede Türbesi'nin haziresi, küçük ama tarihi açıdan oldukça değerli bir alan. Hazirede, çoğu toprağa gömülmüş sekiz mezar taşı bulunuyor. Bu mezar taşlarından bazıları Müderris Ali Efendi ve iki kızı ile Feyzullah Efendi'ye ait. Haziredeki en eski mezar taşı ise İzmiri İsmail Efendi'ye ait olup, Hicri 1123 (Miladi 1711) tarihini taşıyor.

Tarihçe ve mimari özellikler

Hazireler genellikle cami ya da medrese çevresinde oluşur ve İplikçi İsmail Dede Türbesi de muhtemelen 1711 tarihinden önce inşa edilmiştir. Türbenin bitişiğindeki eski Merdivenli Medrese'nin, 'İsmail Efendi Medresesi' olduğu tahmin ediliyor.

Türbenin etrafında bir avlu ve çeşitli yapılar yer alıyor. Türbenin yapısında, duvarlar devşirme bloklar ve kırma taşlarla örülmüş. Kare planlı türbenin üstü, sekizgen bir kasnağa oturan, yarım küre şeklindeki bir kubbe ile kaplı. Kubbenin dış yüzeyi alaturka kiremitlerle kaplanmış. Ancak, kasnak ile kubbe arasındaki tuğla saçak büyük ölçüde tahrip olmuş ve gövde üstündeki saçak tamamen yok olmuş.

Giriş ve çevre düzenlemeleri

Hazireyi çevreleyen yüksek duvarın güney yüzünde taş söveli, yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı bulunuyor. Önceleri burada bir çeşme olduğu söyleniyor ve çeşmenin aynası tahrip olduktan sonra kemerli açıklık, hazireye giriş sağlayan bir kapıya dönüştürülmüş. Kemer ayaklarının iki yanında ise eski testi sekileri hala görülebiliyor.

Günümüzdeki durum

1970'li yıllarda, İzmiri İsmail Efendi'nin mezar taşının yer aldığı sanduka kaldırılmış ve kubbe içten ahşap bir tavanla kapatılmış. Daha sonra, yapı defineciler tarafından tahrip edilerek bir depoya dönüştürülmüş. Günümüzde türbe ve çevresindeki diğer yapılar maalesef harabe halde.

Ziyaret notları

İplikçi İsmail Dede Türbesi'ni ziyaret ederken, tarihi dokusunu korumaya özen göstererek, bu eski yapının geçmişine dair bilgi edinmek mümkündür. Tarih ve kültür meraklıları için ilginç bir deneyim sunan bu mekan, İzmir’in tarihine bir pencere aralıyor.

İplikçi İsmail Dede Türbesi ve Haziresi'ne nasıl gidilir?

İplikçi İsmail Dede Türbesi, İzmir'in tarihi bölgelerinden biri olan Basmane semtinde yer almaktadır. Adres bilgisi şu şekildedir:

Adres: İplikçi Mahallesi, 341. Sokak, No: 1, Basmane, İzmir, Türkiye.

Nasıl gidilir?

Toplu taşıma ile ulaşım: Metro: İzmir Metro’sunun M1 hattını kullanarak "Basmane" istasyonunda inebilirsiniz. İstasyondan çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle türbeye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: İzmir şehir merkezinden kalkan otobüs hatlarıyla Basmane semtine ulaşabilirsiniz. Otobüsle Basmane’ye geldikten sonra, türbeye yürüyerek gitmek mümkündür. Özel araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden özel araçla geliyorsanız, Basmane yönüne doğru ilerleyin. İplikçi Mahallesi'ne ulaştığınızda, 341. Sokak’ta bulunan türbeye ulaşabilirsiniz. Yakınlarda otopark bulmanız mümkündür. Yürüyüş veya taksi: Şehir merkezine yakın bir konumda olduğundan, yürüyüş yaparak veya taksiyle de türbeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Taksi şoförüne "Basmane İplikçi İsmail Dede Türbesi" olarak belirtmeniz yeterli olacaktır.

Çevre bilgisi

İplikçi İsmail Dede Türbesi, Basmane bölgesinde, eski İzmir’in tarihi yapılarının arasında bulunuyor. Çevrede çeşitli kafe ve restoranlar mevcut olup, ziyaretiniz sonrasında bu mekanlarda vakit geçirebilirsiniz.