BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “30 Ağustos Zaferi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki sarsılmaz iradesinin sembolüdür. Bugün de aynı ruhla Cumhuriyetimizi yüceltmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, “Bu mirasa sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak bizim görevimizdir. İş dünyası olarak üretim, istihdam ve ihracatla bu ruhu geleceğe taşıyacağız” dedi.

EGEV Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bugün bizlere düşen görev, 30 Ağustos’un mirasına sahip çıkarak ülkemizi her alanda ileri taşımaktır” derken, EGİKAD Başkanı Şahika Aşkıner, “Kadınıyla, erkeğiyle tek yürek olarak verilen bu büyük mücadele, milletimizin bağımsızlık inancı ve cesaretinin simgesidir” sözleriyle tarihi zaferin toplumsal boyutuna dikkat çekti.

İZİKAD Başkanı Özden Erten, “Bu destan, kadınların ve erkeklerin omuz omuza verdiği eşsiz bir mücadeleyi simgeliyor. Kadınların iş dünyasında güçlü yer alması, bu ruhun günümüzdeki en anlamlı yansımasıdır” dedi. KESİAD Başkanı Yeşim Işıklı ise, “Bağımsızlık meşalesi sonsuza dek yanacak ve bizler bu ışığı koruyarak gelecek nesillere aktaracağız” vurgusunu yaptı.

KalDer İzmir Şubesi Başkanı Hakan Ünlü, “Mükemmelliği hedefleyen her adım, bu zaferin mirasına bağlılığımızın göstergesidir” derken, EGOD Başkanı Mehmet Torun, “30 Ağustos Zaferi, Atatürk’ün vizyonunun abideleşmiş halidir ve bugün de aynı kararlılıkla yaşatıyoruz” açıklamasını yaptı.

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, “30 Ağustos, Cumhuriyet’in temellerini atan en büyük adımdır. Bu ruhu üretim ve ihracatta yaşatmaya devam ediyoruz” derken, İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin, “Bu zafer, milli iradenin zaferidir ve bizler ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz” dedi.

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, gençlere 30 Ağustos bilincini aktarmanın önemine değinirken, EGEKOBİDER Başkanı Yüksel Bilek, “Bu ruhu iş dünyasında yaşatmaya devam ediyoruz. Her alanda sürdürülebilir başarı için azim ve kararlılık bize rehber oluyor” dedi.

BPW İzmir Başkanı Hayriye Şendinç, BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, ÇEŞMÜD Başkanı Süha Deviren ve GGYD Ege Şube Başkanı Ahmet Kiraz da mesajlarında 30 Ağustos’un tarihsel önemini vurgulayıp, Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine sahip çıkacaklarını ifade ettiler.

İzmir iş dünyası temsilcileri, 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca geçmişin gurur kaynağı değil, aynı zamanda ülkenin kalkınması ve genç nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu vurguladı.