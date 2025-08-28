Karşıyaka Belediyesi’nin “her çocuğa spor yaptırma” hedefiyle başlattığı Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları, yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen renkli etkinliklerin ardından finalle noktalandı. Nergiz, Goncalar, Fikri Altay, Dedebaşı, Alaybey, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım ve Cumhuriyet mahallelerinden çocukların katıldığı olimpiyatların finali, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çocuklardan renkli mücadele

Üç farklı yaş kategorisinde kız ve erkek çocukların yarıştığı parkurlar, ailelerin coşkulu desteğiyle şenlik havasına büründü. Katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de kıyasıya mücadele etti. Finalde dereceye giren çocuklardan birincilere bisiklet, ikincilere krampon ve badminton seti, üçüncülere ise futbol ve voleybol topları hediye edildi. Katılan tüm çocuklara da sertifika takdim edildi.

Başkan Ünsal’dan mesaj: “Gelecek için umut doluyuz”

Finali tribünlerden takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, olimpiyatların çocuklara hem spor hem de sosyal bağlar kazandırdığını vurguladı. Başkan Ünsal, “Bu organizasyon sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızın dostluk dolu mücadelesi bizlere de umut oldu. Her çocuğun sporla büyümesi ve özgüven kazanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları, çocukların spor sevgisini artırırken mahalleler arasında dayanışma kültürünü de güçlendirmiş oldu.