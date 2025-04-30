İzmir İş dünyası’nın temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlama mesajı yayımladı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ile İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, yayımladıkları mesajları ile ülkenin ekonomik kalkınmasında temel unsurun, nitelikli emek ve katma değerli üretim olduğuna dikkat çekerek, “Refahın adil paylaşıldığı, emeğin değerini bulduğu bir ekonomik düzen sadece çalışanların değil biz işverenlerin de temel hedefi olmalıdır. İş dünyası olarak, insan odaklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir büyüme modelini benimseyerek, bu ülkenin çalışanlarının güçlenmesini ve toplumun her kesiminin büyümeden hak ettiği payı almasını savunuyoruz” görüşünü paylaştılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:

“Emeğin değerini bulması işverenlerin de temel hedefi olmalı”

Bugün, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olan 1 Mayıs’ı kutluyoruz. Ekonomik kalkınma ve toplumsal refah, ancak nitelikli işgücüne verilen değerle mümkündür. BASİFED olarak, emek olmadan katma değerli üretimin, üretim olmadan da kalıcı refahın sağlanamayacağını biliyoruz.

Refahın adil paylaşıldığı, emeğin değerini bulduğu bir ekonomik düzen sadece çalışanların değil biz işverenlerin de temel hedefi olmalıdır. İş dünyası olarak, insan odaklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir büyüme modelini benimseyerek, bu ülkenin çalışanlarının güçlenmesini ve toplumun her kesiminin büyümeden hak ettiği payı almasını savunuyoruz. Bu inançla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, birlikte daha aydınlık yarınlara yürümeyi

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlu olsun”

Bir ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlayan temel unsur, nitelikli emek ve katma değerli üretimdir. Biz işverenler bilmeliyiz ki, emeğin değer gördüğü, üretimin daha katma değerli hale geldiği her ekonomi sadece işvereni değil, çalışanıyla, çevresiyle tüm toplumun refahını, huzurunu arttırır. Bu sebeple adil bir bölüşüm, sürdürülebilir büyümenin ve sosyal barışın ön koşuludur.

İZSİAD olarak, birlikte üretip birlikte kazandığımız bir iş dünyasının savunucusu olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ve bizler biliyoruz ki fabrika bacaları ve evdeki ocak birlikte tütmek zorundadır. Emeğin hakkını kazandığı, refahın tabana yayıldığı, işçinin, işverenin ve toplumun aynı hedefte buluştuğu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum.