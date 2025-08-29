Manisa’nın Kula ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Hikmet Dönmez, sosyal medya hesabından yayımladığı video ve yazılı açıklama ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (MASKİ) sert sözlerle eleştirdi. Dönmez, bir gün önceden uyarıda bulunmasına rağmen MASKİ ekiplerinin talimatlarını dikkate almadığını ve ilçeyi sabah saatlerinde susuz bıraktığını söyledi.

“06.00’da su verilsin dedik, 07.00’de bile akmadı”

Başkan Dönmez, cuma günü işe gidecek vatandaşların mağdur olmaması için MASKİ’yi arayarak suyun sabah 06.00’da açılmasını istediğini belirtti. Dönmez, “Boruların dolması, kot farklarının dengelenmesi ve suyun tazyik kazanması için bu saat çok önemliydi. 07.00’de su verilirse zaten tüm ilçeye ulaşması 08.00’i bulacaktı. Buna rağmen ısrarla 06.00’da açılmasını talep ettim. Ancak sabah 07.00’de MASKİ binasında bile bir damla su yoktu” dedi.

“Depolar dolu ama musluklar boş”

Kula Belediye Başkanı, depolarda su olmasına rağmen vatandaşların evlerine ulaşmadığını vurguladı:

“Depolarımızda su bulunmasına rağmen hemşehrilerim duş alabilecek tazyikte suya ulaşamadı. Bu benim değil, MASKİ’nin ayıbıdır. Halkımın sabah işe ve okula susuz gitmesine gönlüm razı değil.”

“Sorumluluk bende ama suç bende değil”

Kula halkından özür dileyen Dönmez, “Ben bir gün önceden halkımı düşünerek gerekli talimatı verdim. Ancak dinletemedim. Vatandaşlarımın sabah yüzünü yıkamadan işe gitmek zorunda kalması beni vicdanen yaralıyor. Sorumluluk benim üzerimde ama bu yaşananların suçlusu ben değilim” ifadelerini kullandı.

“Haksızlık karşısında susmam”

Dönmez, açıklamasını daha sert sözlerle sürdürerek, “Seçimden önce halkıma söz verdim; haksızlık karşısında susarsam dilsiz şeytan olayım. Susmayacağım. Halkımın mağduriyetini görmezden gelmem. MASKİ’yi daha sorumlu ve çözüm odaklı olmaya davet ediyorum” dedi.

Kamuoyunda tartışma: “MASKİ’ye söz geçiremiyor mu?”

Başkan Dönmez’in “MASKİ’ye söz geçiremiyorum” çıkışı kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medyada birçok vatandaş Dönmez’e destek verirken, bazı kullanıcılar ise “CHP’li bir ilçe belediye başkanı, aynı partinin yönettiği büyükşehirdeki MASKİ’ye neden söz geçiremiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler MASKİ’nin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.