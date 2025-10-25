Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

Mardin, Çanakkale ve Malatya başta olamak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde “Şehirde Festival Var” sloganı ile tertip edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek. Pek çok sanatsal aktivitenin gerçekleştirileceği festival kapsamında, şehir halkının en çok merak ettiği sergiler arasında “Gökyüzünden Türkiye” yer alıyor.

Türkiye Foto Muhabirliği Derneği’nin sergisi olan Gökyüzünden Türkiye, ülkenin çeşitli yerlerinden drone yardımıyla çekilen fotoğrafları İzmirliler ile bir araya getiriyor. 40 yılı aşkın süredir aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının alt kategorisi olan Türkiye Güzelleri Arşivi’nden derlenen fotoğraflar, illeri ziyaret edemeyen vatandaşlar için avantaj sağlayacak.

Gökyüzünden Türkiye sergisinde İstanbul’da bulunan Kız Kulesi, Bergama Pargomon Antik Kenti, Denizli Pamukkale, Rize Pokut Yaylası, Konya Eber Gölü, Ankara Nallıhan, Isparta Lavanta Hasadı ve Burdur Salda Gölü’nün eşsiz manzaraları bulunuyor.

İzmir’in Konak İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önünde gerçekleştirilecek olan sergi ücretsiz bir şekilde halka sunulacak.