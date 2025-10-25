Sankt-Peterburg Baron Ştiglic Sanat ve Tasarım Akademisi mezunu, uluslararası yarışmalarda pek çok kez ödül alan sanatçı Tamara Emsen; Marmaris öncesinde çalışmalarını Bordeaux, Klaipeda, İstanbul ve Kaliningrad’da düzenlenen kişisel sergilerde, izleyiciyle buluşturdu.



İçmeler Beldesi mahallesinde bulunan Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) galerisinde dün (24 Ekim 2025) açılan sergide akrilik boya, kumaş ve çeşitli malzemelerle kolaj tekniği kullanılarak yapılan resimler; sanatçının deniz sevdasıyla bütünleşerek; doğa, deniz ve insan arasındaki o ince bağı görsel bir şölene dönüşüyor.



Yaklaşık 20 yıldır resim yaptığını söyleyen sanatçı Tamara Emsen son 6 yıldır kolaj tekniğini kullanmaya başladığına dikkat çekerek; “Kolaj tekniği benim için yalnızca bir ifade biçimi değil; yaşamın dönüşen anlarını ve içsel yolculuğumun sessiz titreşimlerini, görünür kılan bir dil.” dedi.



Sergi 31 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.

