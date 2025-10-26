Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde LÖSEV gönüllüleriyle lösemili çocuklar için sağlıklı çikolatalar hazırladı. Etkinlik “Hayat Bağları” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Karşıyaka'da lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezinde LÖSEV gönüllülerini ağırlayarak lösemili çocuklar için sağlıklı çikolatalar hazırladı. Etkinlik, “Hayat Bağları” projesi kapsamında düzenlendi ve Lösemili Çocuklar Haftası öncesinde çocuklara moral desteği sunmayı hedefledi.

Gönüllüler mutfağa girdi, çikolatalar hazırlandı

Etkinlikte uzman şefler eşliğinde gönüllüler sağlıklı ve katkısız çikolatalar hazırladı. Toplam 20 katılımcı tarafından yapılan çikolatalar tek tek paketlendi ve Lösemili Çocuklar Haftası’nda çocuklara hediye edilecek.

Başkan Ünsal’dan dayanışma mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikle ilgili şunları söyledi: