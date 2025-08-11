Muğla’nın Marmaris ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde, düzensiz göçmenlerin varlığına dair ihbar üzerine başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, kara yolunda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalananlar arasında 3 çocuk da bulunuyor. Operasyon sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, göçmenlerin durumları ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Yetkililer, düzensiz göçle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ