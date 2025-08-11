Af mı çıkıyor? Anket sonuçları şaşırttı

TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından katledildi

İzmirli plastik devi konkordato talep etti

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Yakalananlar arasında 3 çocuk da bulunuyor. Operasyon sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, göçmenlerin durumları ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Yetkililer, düzensiz göçle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde, düzensiz göçmenlerin varlığına dair ihbar üzerine başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, kara yolunda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

