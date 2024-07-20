Gaziemir ile Buca arasındaki ormanlık alanı etkileyen yangını söndürmek için canla başla çalışan itfaiyeciler, şimdi o bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde süren orman yangınlarını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor.

365 personel ile mücadele

Aktif olarak 365 personelle vardiyalı olarak yangınlara karşı mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gaziemir Sarnıç bölgesi ile Buca Kaynaklar’da başlayan ve yoğun bir mücadelenin ardından kontrol altına alınan orman yangınlarının yeniden yaşanmaması için nöbette. Soğutma işlemlerinin sürdüğü bölgelerde görevli ekipler, belediyenin köy muhtarlarına dağıttığı tankerlerden de faydalanıyor.

Her an tetikteyiz

İtfaiye eri Ömer Yakışan, Sarnıç bölgesinde ormanlar için nöbet tuttuklarını belirterek, “Alevlerin kontrol altına alındığı yerlerde soğutma çalışması yapıyoruz. Ancak zaman zaman alevlenmeler oluyor. O nedenle bölgede nöbetleşe olarak bekliyoruz. Tetikteyiz. Her an yangın çıkabilir. Biz de onun için buradayız” dedi.

"Yangınlara karşı var gücümüzle çalışıyoruz"

İzmir İtfaiyesi Kırıklar Grubu Çavuşu Volkan Kömürcü, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların kenti olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yıl yüksek sıcaklıkların da etkisiyle çok yoğun orman yangınları yaşanıyor. Biz Zafer Mahallesi ile Sarnıç bölgesi arasında yangına müdahale ettik. Burada soğutma çalışması yaparken yeniden alevler yükseldi. Ona müdahale ettik, söndürdük. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Ormanlarımız yandığı için canımız acıyor. Görevimizi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar, kurtarabildiğimiz kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

"Tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor"

Gaziemir İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri Yusuf Demirtaş ise tüm ekibin sahada vardiyalı olarak çalışmalara katıldığını vurgulayarak, “Alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu manzara bizim canımızı yakıyor. Yangınlar hem şehrimizin hem de ülkemizin milli servetini yok ediyor. Bunun için tüm yurttaşlarımızın hassas olmasını, ormanlara girilmemesini istiyoruz. En ufak dumanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması önemli. Yangınlar sıcakların etkisiyle çok hızlı büyüyor. Tüm risklere karşı görevimizin başındayız. Yangından en hafif hasarla kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm yurttaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.