LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Türk askerinin Kıbrıs'a ilk çıkarma yaptığı yer olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda gençler ile Kıbrıs gazileri birlikte "Şafak Nöbeti" tutu.

Şafak Nöbeti için dün akşam Yavuz Çıkarma Plajı Kavşağı'nda toplanan gençler ve gaziler, ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile fener alayı eşliğinde Yavuz Çıkarma Plajı İskelesi'ne yürüdü.

Kortej yürüyüşüne ve daha sonra düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve devlet protokolü de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan "Şafak Nöbeti"nde fener alayı ve Su Altı Taarruz (SAT) timlerinin gösterisi yer aldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konser verdiği programda, şarkıcı Ferhat Göçer, TRT sanatçıları Dünya Tekin, Zafer Albayrak ve Gökçe Nur Semerci konser verdi.

"Şafak Nöbeti" havai fişek ve lazer gösterisiyle son buldu.

