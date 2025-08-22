İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Bölgede muhtarlar ve gönüllüler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Atabeyli ve Çile Mahallesi Tehlikede

Yangın, bugün saat 13.00 civarında Menderes’in Atabeyli ve Çile mahallelerinde etkili oldu. Alevler rüzgârla birlikte hızla yayıldı, ekipler yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 7 araç ve 21 personel ile katılırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 25 araç, 4 uçak ve 3 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylere dağıttığı su tankerleri ve orman gönüllüleri de müdahaleye destek sağlıyor.

Ekipler, yangının yerleşim bölgelerine ulaşmasını engellemek ve alevleri söndürmek için aralıksız çalışıyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları yangın hattından uzak durmaları konusunda uyarıyor ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildiriyor.