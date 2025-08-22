Söke’ye bağlı Argavlı Mahallesi’nde geçen hafta bir işyerinden televizyon çalındı. İşletme sahibinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak toplam 210 saatlik görüntüyü titizlikle analiz etti.

JASAT Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Edinilen bilgilere göre, 15 Ağustos gecesi meydana gelen hırsızlık olayında O.A. isimli şüphelinin motosikletle işyerine geldiği ve eldiven ile maske takarak televizyonu çaldığı tespit edildi. JASAT ekipleri, kısa sürede zanlının Sazlı Mahallesi’ndeki bir evde bulunduğunu ve çalıntı televizyonla birlikte yakalandığını açıkladı.

Televizyon Sahibine Teslim Edildi

Olayın ardından çalıntı televizyon sahibine teslim edilirken, şüpheli O.A. ise delillerle birlikte adliyeye sevk edildi. Jandarma yetkilileri, bölgedeki güvenlik kameralarının hırsızlık vakalarının çözülmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.